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«Только трезвый»: Зюганов сравнил Алексея Навального с молодым Ельциным

Антон Мельников
6 октября, 2020 20:44
1 мин
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Youtube / СЕГОДНЯ

Председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов на онлайн-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным сравнил оппозиционера Алексея Навального с первым президентом России Борисом Ельциным.

«Мы к выборам отнеслись всерьез. Здесь реализовывались два подхода — государственно-патриотический и либерально-олигархический с раскруткой Навального. А Навальный — это молодой Ельцин, только трезвый. Я знаю эту породу наизусть», — цитирует председателя КПРФ Znak.com.

Ранее технический анализ ОЗХО подтвердил, что в организме Навального присутствуют следы яда «Новичок».

темы
Алексей Навальный
Геннадий Зюганов
болезни
пенсионный стаж
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