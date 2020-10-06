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«Только трезвый»: Зюганов сравнил Алексея Навального с молодым Ельциным
6 октября, 2020 20:44
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Youtube / СЕГОДНЯ
Председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов на онлайн-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным сравнил оппозиционера Алексея Навального с первым президентом России Борисом Ельциным.
«Мы к выборам отнеслись всерьез. Здесь реализовывались два подхода — государственно-патриотический и либерально-олигархический с раскруткой Навального. А Навальный — это молодой Ельцин, только трезвый. Я знаю эту породу наизусть», — цитирует председателя КПРФ Znak.com.
Ранее технический анализ ОЗХО подтвердил, что в организме Навального присутствуют следы яда «Новичок».
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