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Титов ответил Путину про возможность работать на заводе его семьи

Артем Денисов
26 января, 2021 05:03
1 мин
Артем Денисов
26 января, 2021 05:03
1 мин
Титов
Kremlin.ru

Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов ответил на шутку президента России Владимира Путина.

По его словам, он не против взять к себе на работу главу государства. «Не найдется в мире предприниматель, который бы не согласился или отказался от такого предложения», — сказал Титов. Бизнес-омбудсмен напомнил, что президент подписал закон о виноделии, который сегодня «меняет всю структуру» отрасли в России, сообщает РБК.

Путин вспомнил о виноделии в связи с расследованием российского оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина» под Геленджиком. На встрече со студентами глава государства заявил, что ему интересно виноделие. В частности, он отметил завод «Абрау Дюрсо», которым владеет Титов. Президент предположил, что, после своей отставки, мог бы пойти работать на это предприятие.

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