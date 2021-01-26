Политика

Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов ответил на шутку президента России Владимира Путина.

По его словам, он не против взять к себе на работу главу государства. «Не найдется в мире предприниматель, который бы не согласился или отказался от такого предложения», — сказал Титов. Бизнес-омбудсмен напомнил, что президент подписал закон о виноделии, который сегодня «меняет всю структуру» отрасли в России, сообщает РБК.

Путин вспомнил о виноделии в связи с расследованием российского оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина» под Геленджиком. На встрече со студентами глава государства заявил, что ему интересно виноделие. В частности, он отметил завод «Абрау Дюрсо», которым владеет Титов. Президент предположил, что, после своей отставки, мог бы пойти работать на это предприятие.