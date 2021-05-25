«Тихо-спокойно упакуйте»: лидер ЛДПР научил белорусов правильно арестовывать неугодных

Политика

Лидер Либерально-демократической партии РФ Владимир Жириновский прокомментировал задержание белорусскими властями основателя Telegram-канала NEXTA, оппозиционера Романа Протасевича. По мнению российского политика, для этого необязательно было сажать самолет - только людей напугали.

«Трудно этого молокососа где-то выкрасть? В Афинах, в Вильнюсе тихо-спокойно упакуйте, увезите, а вы целый самолет сажаете — конечно, это людей возмущает», — прокомментировал Жириновский прошедшие на днях события в Минске.

При этом лидер ЛДПР убеждён, что Протасевича нужно запереть в тюрьме как минимум лет на 15, но устраивать арест, который в результате прогремел на весь мир было ни к чему, ведь есть спецслужбы, передает ИА REGNUM.

Ранее сообщалось о том, что экс-кандидаты в президенты Беларуси Светлана Тихановская боится, что против Романа Протасевича начнут применять «сыворотку правды».