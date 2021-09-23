«Тихановская 2.0»: оппозиция хочет выдвинуть Евгения Ройзмана кандидатом на пост президента РФ
Несогласные с текущей политической обстановкой в стране ищут сейчас лидера, которого можно будет выдвинуть на пост президента России. Напомним, выборы лидера государства должны состояться в 2024 году. Пока оппозиция считает, что возглавить их достоин только экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.
По мнению депутата муниципального округа Красносельский Ильи Яшина, необходимо помнить о том, как прошли выборы главы государства, в Беларуси — «люди мобилизуются вокруг кандидата в президенты». Политик напомнил, что оппозиционер Алексей Навальный в настоящее время сидит в тюрьме, Борис Немцов убит, а большая часть несогласных уехала за границу. В связи с тем, что политиков, которые не боятся высказываться, осталось совсем немного, Яшин предложил Ройзману побороться за кресло президента страны.
К слову, экс-мэру Екатеринбурга данная идея не пришлась по душе. Он заявил, что считает себя порядочным человеком, но никогда в жизни не завидовал ни президенту, ни премьеру, «мне просто неохота этим заниматься», - цитирует Ройзмана Znak.com.
Ранее стало известно, что Евгений Ройзман намерен баллотироваться в губернаторы Свердловской области.