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Красноярский тигр оказался демократом. Он соседствует с медведем-республиканцем

Антон Мельников
23 октября, 2020 17:03
1 мин
d
Pixabay

В Красноярском зоопарке «Роев ручей» устроили шуточные выборы будущего президента США. В голосовании приняли участие два тигра и один медведь.

В клетку каждому животному положили по два арбуза. На одном из них было вырезано лицо действующего президента США Дональда Трампа, который баллотируется на следующий срок от Республиканской партии. На другом – лицо кандидата в президенты от Демократической партии США Джо Байдена.

Тигр по кличке Бартек из двух арбузов выбрал тот, на котором был изображён действующий президент-республиканец Трамп. Белый тигр Хан, вместе с медведем Буяном, «проголосовали» за Джо Байдена и не тронули арбуз с изображением Трампа, передаёт «360».

На сколько верен выбор зверей из зоопарка Красноярска станет известно в начале ноября. Выборы президента США должны состояться 3 числа.

Ранее Трамп и Байден обвинили друг друга в получении денег от Путина.

темы
США
выборы
Дональд Трамп
Красноярск
животные
Джо Байден
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