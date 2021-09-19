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Политика
Террористы «Талибана»* встали на защиту российских выборов в Госдуму
19 сентября, 2021 14:17
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Скриншот из видео РИА "Новости"
Голосование за кандидатов в депутаты Госдумы проходит и в столице Афганистана. Процесс организован в российском посольстве. Здание взяли под охрану боевики движения «Талибан»*.
Для того чтобы попасть на территорию посольства, необходимо пройти через два пункта досмотра. При этом охрану на первом пункте организовали талибы. За безопасность на втором пункте отвечает охрана посольства, передаёт РИА «Новости».
Ранее Общественная палата отчиталась о борьбе с фейками о выборах.
*Группировка «Талибан» признана террористической, её деятельность в России запрещена.
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