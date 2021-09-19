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Политика
Общественная палата отчиталась о борьбе с фейками о выборах
19 сентября, 2021 10:45
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Youtube / Канал А плюс Б
За период с 17 по 18 сентября было выявлено порядка 10 тысяч сообщений с информацией, которая вводит в заблуждение по поводу выборов депутатов Госдумы. Большая часть фейков была обнаружена в пятницу, за субботу поток ложных сообщений удалось сбить. Об этом рассказал замглавы совета по контролю за голосованием Общественной палаты РФ (ОП) Александр Малькевич.
Он пояснил, что в первый день голосования (17 сентября) было выявлено около 7 тысяч ложных сообщений. В пятницу их численность упала более чем вдвое (около 3 тысяч).
«Итого за два дня голосования - около 10 тыс. фейков или уже 15 тыс. за весь год», - приводит слова представителя ОП «ТАСС».
Ранее о всплеске фейковых сообщений предупредил сенатор Совфеда Андрей Климов.
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