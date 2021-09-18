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Политика
Сенатор предупредил о надвигающейся волне фальшивых сообщений про выборы
18 сентября, 2021 18:22
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Youtube / Совет Федерации
19 сентября ожидается всплеск фейков (сфальсифицированных сообщений) о том, что проходящие в РФ выборы в Госдуму нелегитимны. Такой прогноз сделал член комитета по международным делам Совета федерации РФ Андрей Климов.
По его словам, фейки о выборах начнутся примерно в обед и будут продолжаться до конца понедельника, передаёт РИА «Новости».
Ранее с аналогичным предупреждением выступил глава думской комиссии по иностранному вмешательству Василий Пискарёв. При этом депутат заявлял, что на кампанию по непризнанию выборов специально выделены средства.
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