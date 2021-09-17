Против России готовится кампания по непризнанию выборов в Госдуму. Она начнется сразу после голосования
Сразу после того как будут объявлены результаты выборов в Госдуму, против России будет развёрнута массированная кампания по их непризнанию. Такое мнение высказал глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв.
По его информации, некие американские организации выделили дополнительные средства движению «Голос», которое признанно иноагентом. Финансирование якобы предоставлено именно для того, чтобы организация реализовала проект по «непризнанию» результатов думских выборов.
Пискарёв ожидает, что после голосования возникнет вал недостоверных сообщений о результатах.
«То есть сразу после оглашения итогов голосования будет развернута массированная кампания по непризнанию прошедших выборов и оспариванию результатов, будут запускаться фейки», - приводит его слова ИА REGNUM.
Пискарёв подчеркнул, что итоги выборов будут пытаться «очернить» любым способом и допустить этого нельзя.
Ранее в Министерстве цифрового развития заявили о нападении хакеров на сервисы электронного голосования.