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Политика
Татьяна Голикова предрекла России «перспективный проигрыш»
10 июня, 2021 15:14
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Russian Government/via Globallookpress.com
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова предрекла России «перспективный проигрыш», если власти не займутся решением вопроса подготовки кадров рабочих специальностей.
«Сегодня мы понимаем, что если подготовка кадров не отвечает требованиям индустрии промышленности, то мы будем, к сожалению, обречены на перспективный проигрыш», — сказала вице-премьер.
По ее мнению, активно по этой теме должны сотрудничать Минпросвещения и Минпромторг, и тогда промышленность выйдет на качественно новый уровень, передаёт ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что в Хабаровском крае принято решение привлечь осужденных к строительству Байкало-Амурской магистрали.
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