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Политика
Возрождение БАМлага: осужденных заставят построить вторую линию Байкало-Амурской магистрали
10 июня, 2021 14:54
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Vitaly Ivanov/Russian Look
В России все же решили возродить опыт привлечения заключённых к строительству определённых объектов. Стало известно, что Хабаровское управление ФСИН подписало с предприятием «УК Бамстроймеханизация» соглашение о строительстве осуждёнными, отбывающими наказание в регионе, второй линии Байкало-Амурской магистрали.
Известно, что в скором времени начнётся также возведение участка, который будет представлять собой исправительный центр. Кроме того, по словам директора «Бамстроймеханизации», компания остро нуждается в рабочих руках, в связи с чем сейчас ведутся переговоры с РЖД о подборе помещения для проживания осуждённых, передает РИА Новости.
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