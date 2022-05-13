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Политика
Таллин просит НАТО усилиться на восточном фланге
13 мая, 2022 17:46
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Sgt. Andrew Greenwood/Keystone Press Agency
Североатлантическому альянсу необходимо усилиться на восточном фланге. Об этом заявила премьер Эстонии Кая Каллас на встрече в Таллине с президентом Польши Анджеем Дудой.
По словам Каллас, на предстоящем саммите НАТО, который пройдет в Мадриде, должны быть приняты решения по усилению восточного фланга НАТО.
Премьер Эстонии также призвала усилить экономическое и политическое давление на Россию, в том числе, утвердить шестой пакет санкций Евросоюза, пишет «РИА Новости».
Реджеп Эрдоган назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО ошибкой.
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