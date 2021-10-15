Талибы* едут в Москву. Владимир Путин отказывается с ними встречаться
Президент России Владимир Путин не собирается встречаться с представителями радикальной группировки «Талибан»*. Напомним, исламисты планируют прибыть в Москву 20 октября на переговоры.
Лидер государства считает, что не стоит торопиться с признанием нового правительства в Афганистане, при этом вариант сторониться и держать жесткую позицию в вопросе взаимодействия с талибами* тоже не является удачным.
«Нужно поддерживать процесс межафганского примирения и стремиться к нормализации обстановки в этой стране», - цитирует российского президента ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что радикалы намерены добиться от российских властей признания нового правительства в республике и ждут финансовой поддержки.
*«Талибан» (*талибы) - запрещенная в РФ террористическая организация.