Талибы* прибыли в Москву и расположились в «Президент-Отеле»
Делегация радикального исламистского движения «Талибан»* прибыла в Москву на переговоры. Представители российской власти намерены провести встречу в гостинице «Президент-Отель», расположенной в самом центре столице.
Известно, что это уже третье заседание консультаций московского формата по Афганистану. В составе делегации - зампредседателя временного правительства исламской республики мавлави Абдул Салам Ханафи, а также несколько глав ведомств, в том числе министр иностранных дел Ахмадулла Муттаки.
Талибы* уже в отеле, они не стали останавливаться возле журналистов и комментировать свой приезд в Россию, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что российский президент не намерен встречаться с талибами*.
*«Талибан» (*талибы) - запрещенная в РФ террористическая организация.