Новости Политика
Политика
«Такого никогда не было»: консульству РФ в США «обрезали» телефон и интернет
19 января, 2021 18:28
1 мин
1 мин
Фото из открытых источников
В генконсульстве России в Нью-Йорке уже больше суток отключена телефонная связь. Кроме того, случаются и перебои с выходом в Интернет. Это сделали местные власти, считают в дипмиссии.
«Такого просто не было никогда. И у нас не одна, и не две линии, а большое число. И такое ощущение, что отключены все разом», – сообщил РИА Новости источник в генконсульстве.
Американцы, в свою очередь, заявляют о том, что произошли технические неполадки. В настоящее время они устраняются.
Ранее украинцам предложили открыть консульство в Крыму, так как это «весьма актуально».
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку