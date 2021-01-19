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«Такого никогда не было»: консульству РФ в США «обрезали» телефон и интернет

Марьям Ибрагимова
19 января, 2021 18:28
1 мин
Марьям Ибрагимова
19 января, 2021 18:28
1 мин
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В генконсульстве России в Нью-Йорке уже больше суток отключена телефонная связь. Кроме того, случаются и перебои с выходом в Интернет. Это сделали местные власти, считают в дипмиссии.

«Такого просто не было никогда. И у нас не одна, и не две линии, а большое число. И такое ощущение, что отключены все разом», – сообщил РИА Новости источник в генконсульстве.

Американцы, в свою очередь, заявляют о том, что произошли технические неполадки. В настоящее время они устраняются.

Ранее украинцам предложили открыть консульство в Крыму, так как это «весьма актуально».

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