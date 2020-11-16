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Постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов обратился к украинцам с предложением открыть консульство в Крыму. По его мнению, киевские власти упускают много возможностей, не решаясь пойти на этот шаг.

Мурадов отмечает, что граждане Украины активно общаются с «российским Крымом». По его мнению, Киев пока не готов открыть на территории полуострова свое консульство, хотя это «весьма актуально», подчеркивает он.

«Более миллиона туристов в год и обширные родственные связи», — цитирует Мурадова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская определилась со своей позицией по принадлежности крымского полуострова.