«Такое положение Россию не устраивает»: что последует за убийством правителя из 90-х

Политика

Махамат Деби - сын убитого 68-летнего президента Республики Чад Идриса Деби - получил власть в обход Конституции. Начавшийся после этого в стране кризис грозит потрясениями всему региону и устраивает не все силы, в частности, Россию.

Назначением Махамата Деби недовольны оппозиция и боевики. Африканист Антон Целунов рассказал, что убитый Идрис не готовил сына в преемники.

Эксперты считают, что кризис в Чаде затрагивает многие страны из-за значительной роли этой страны в противодействии террористам.

«Положение тяжелое, расстановка сил среди военных пока не ясна. Такое положение дел Россию не устраивает, Москва будет прикладывать усилия для скорейшего разрешения кризиса», - сказал «Газете.Ru» заведующий Центром изучения российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН Евгений Корендясов.

Он рассказал, что Россия имеет давние отношения с Чадом, в том числе по военной линии. Кризис в стране продлится долго, предположил эксперт.

Он считает, что смерть Идриса может укрепить террористов, которые пользуются ситуацией.

Ранее сообщалось, что Идрис Деби был убит повстанцами после переизбрания на шестой срок. Руководить страной будет военный совет.