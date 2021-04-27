Таиланд откроется для Россиян? В стране решили использовать «Спутник V»

Политика

В Таиланде объявлен официальный график кампании по вакцинации местного населения от коронавируса, в котором перечислены вакцины для использования.

В документе упоминается препарат против коронавируса «Спутник V» российского производства. Сообщается, что третья фаза вакцинации жителей Таиланда начнется в стране в августе для возрастной группы от 18 до 59 лет и будет осуществляться вакцинами Sinovac, «Спутник V», AstraZeneca и Pfizer. При этом препараты Pfizer и «Спутник V» пока не зарегистрированы в Королевстве для экстренного использования, однако это может произойти в самое ближайшее время, сообщает РИА «Новости».

Напомним, Индия стала шестидесятой страной, одобрившей вакцину против COVID-19 «Спутник V» российского производства. По данным Российского фонда прямых инвестиций, вакцина теперь одобрена в странах с общим населением 3 миллиарда человек, что составляет 40% населения Земли.