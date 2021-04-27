Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Таиланд откроется для Россиян? В стране решили использовать «Спутник V»

Артем Денисов
27 апреля, 2021 00:30
1 мин
Артем Денисов
27 апреля, 2021 00:30
1 мин
ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press
ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

В Таиланде объявлен официальный график кампании по вакцинации местного населения от коронавируса, в котором перечислены вакцины для использования.

В документе упоминается препарат против коронавируса «Спутник V» российского производства. Сообщается, что третья фаза вакцинации жителей Таиланда начнется в стране в августе для возрастной группы от 18 до 59 лет и будет осуществляться вакцинами Sinovac, «Спутник V», AstraZeneca и Pfizer. При этом препараты Pfizer и «Спутник V» пока не зарегистрированы в Королевстве для экстренного использования, однако это может произойти в самое ближайшее время, сообщает РИА «Новости».

Напомним, Индия стала шестидесятой страной, одобрившей вакцину против COVID-19 «Спутник V» российского производства. По данным Российского фонда прямых инвестиций, вакцина теперь одобрена в странах с общим населением 3 миллиарда человек, что составляет 40% населения Земли.

Ранее по теме:  Российский «Спутник» в День космонавтики «долетел» до 60-й страны
Поделиться
ТЕГИ
Таиланд
Коронавирус
Вакцина
Эпидеми
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!