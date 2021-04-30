Таджикистан отказался уступать Киргизии спорные земли

Политика

Таджикистан не уступит Киргизии принадлежащую ему землю. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сироджиддин Мухриддин.

Таджикистан готов решать конфликт путем переговоров, но при этом отрицает все предложения передать «исконно и по праву принадлежащие» территории. Такую позицию министр назвал проявлением «твердой политической воли», пишет ТАСС.

Таджикистан будет придерживаться ее на переговорах по демаркации границы.

Напомним, конфликт между Киргизией и Таджикистаном разгорелся из-за спорной территории, которую обе страны считают своей. На ней находится водозаборный пункт. Конфликт перерос в масштабные боестолкновения.