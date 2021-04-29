Спорная территория провоцирует войну между Таджикистаном и Киргизией

Политика

Военный конфликт между Киргизией и Таджикистаном произошел из-за спорной территории, где находится водозаборный пункт. Обе страны считают эту землю своей.

Водозаборный пункт был построен в советское время на реке Исфара, рассказал политолог, эксперт Института общественный политики Киргизии Марс Сариев. Сооружение возводилось именно на территории Киргизии - оно является собственностью страны.

Недовольство киргизов вызвала установка камер видеонаблюдения в районе водозаборного пункта.

«Киргизская сторона запретила устанавливать там видеокамеры. Начался конфликт. Местные жители начали закидывать камнями пограничников Таджикистана», - сказал эксперт телеканалу «360».

29 апреля сообщалось, что на границе двух стран началась перестрелка. Вечером того же дня стороны договорились о прекращении огня.