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Политика
SWIFT - пока: российским банкам все же придется попрощаться с международной системой
27 февраля, 2022 09:01
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
Как сообщило немецкое правительство, страны Запада согласовали дополнительные санкции в отношении России.
Так, например, банки, уже попавшие под международные санкции, будут отключены от системы SWIFT, пишет «Baza».
Более того, Евросоюз заморозил активы Центробанка России. До этого ЦБ стран попадали под международные рестрикции лишь в Иране, Сирии, Афганистане и Венесуэле.
Но то, что также ударит по зажиточным россиянам - это запрет выдачи европейского гражданства за покупку недвижимости.
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