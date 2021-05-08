Связанное с Владимиром Путиным мероприятие 9 мая не состоится

Политика

В этом году 9 мая не состоится прием в Кремле. Обычно это такая же традиция, как парад Победы.

«Прием не запланирован», - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее кремлевский чиновник сообщил, что парад Победы может частично быть отменен. Речь шла о воздушной части.

Синоптики прогнозируют 9 мая осадки и облачность. Для группового пилотирования нужны хорошие метеоусловия.