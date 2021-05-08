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Политика
Связанное с Владимиром Путиным мероприятие 9 мая не состоится
8 мая, 2021 16:52
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Kremlin Pool/Global Look Press
В этом году 9 мая не состоится прием в Кремле. Обычно это такая же традиция, как парад Победы.
«Прием не запланирован», - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее кремлевский чиновник сообщил, что парад Победы может частично быть отменен. Речь шла о воздушной части.
Синоптики прогнозируют 9 мая осадки и облачность. Для группового пилотирования нужны хорошие метеоусловия.
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