Связанный с «поваром Путина» фонд потребовал от Генпрокуратуры признать «Медиазону» иноагентом
Некоммерческая организация «Фонд защиты национальных ценностей» обратилась в Государственную думу РФ, Генпрокуратуру, а также в Роскомнадзор с требованием признать интернет-издание «Медиазона» иностранным агентом.
«Я считаю, что побеждать врага надо его же оружием. И если твою страну поливают грязью, выставляют ее «наивысшим злом» на мировой арене - нужно дать адекватный ответ», — заявил глава организации, социолог Максим Шугалей, связанный с бизнесменом, «поваром Путина» Евгением Пригожиным.
Он составил список публикаций, изучив которые можно с лёгкостью, как считает сам социолог, сделать вывод о том, что журналисты издания лгут читателям. К такому умозаключению Шугалей пришёл, увидев на сайте «Медиазоны» материалы ФБК (признан в РФ экстремистской организацией, а также НКО-иноагентом), «Медузы» (признана СМИ-иноагентом), Международной правозащитной группы «Агора» (также включена в реестр иностранных агентов).
«И это лишь малая часть из списка нарушений. Не говоря уже о том, что якобы независимые журналисты «Медиазоны» таковыми не являются. Вся их деятельность проплачена нашими западными “товарищами”», — убеждён Шугалей.
В качестве доказательства своего суждения он напомнил, как за последние пять лет «Медиазона» и сотрудники издания получили несколько грантов и премий от Фонда поддержки российских СМИ «Среда» (признан иноагентом), а также награду в размере 15 тысяч евро, утверждённую немецкими и норвежскими фондами. Этих «ссылок», по мнению директора «Фонда защиты национальных ценностей», уже достаточно для признания «Медиазоны» иностранным агентом, говорится в его Telegram-канале.
Ранее сообщалось о том, что в Москве задержали журналиста, освещавшего перформанс в поддержку политзаключенных.