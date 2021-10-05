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Политика
Свободным от COVID-19 регионам РФ «перепадёт» от федеральных властей
5 октября, 2021 16:12
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Russian Government/via Globallookpress.com
Федеральные власти решили обратиться к региональным с предложением, касающимся борьбы с COVID-19. Только вот вместо новых способов решения проблемы, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила о раздаче грантов.
В случае, если российский субъект может объявить свою территорию свободной от коронавируса, в регион направят деньги на безвозмездной основе. Какая именно сумма будет выделена «победителям», неясно.
В настоящий момент граждане активно прививаются от COVID-19 в Москве, Чечне, Тыве и Белгородской области, передает URA.RU.
Ранее министр юстиции Латвии предложил платить людям за вакцинацию.
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