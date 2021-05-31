Светлане Тихановской стало известно о пытках задержанного в Беларуси оппозиционера Протасевича
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила о том, что задержанный в Беларуси оппозиционер, основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич вынужден в настоящее время терпеть жестокое отношение к себе со стороны силовиков.
Адвокат, который навещал Протасевича и его подругу, россиянку Софью Сапегу, сказал, что с ним все в порядке, «но это сомнительно, потому что наверняка его пытали, наверняка избивали», — сказала Тихановская журналистам на пресс-конференции в Таллине.
При этом она не представила никаких доказательств.
К слову, семья оппозиционера также заявила, что на видеозаписи его задержания были видны следы пыток, передаёт Reuters.
Ранее сообщалось о том, что президент РБ Александр Лукашенко может помиловать Софью Сапегу.