Светлана Тихановская выбрала представителей по реформе Конституции Беларуси

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Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выбрала представителей, которые займутся разработкой реформы белорусской Конституции. Также она назначила своих представителей по делам молодежи и студентов.

«Светлана Тихановская назначила представителей по конституционной реформе и по делам молодежи и студентов. Светлана Тихановская заявила, что поддерживает работу Общественной конституционной комиссии, которая занимается разработкой проекта изменений и дополнений к конституции 1994 года», - сообщается в Telegram-канале экс-кандидата в президенты.

Пресс-служба Тихановской сообщает, что председателем конституционной Комиссии является юрист, председатель Верховного совета Белоруссии 12-го созыва Мечислав Гриб. Координировать работу Комиссии будет депутат Верховного совета 12-го и 13-го созывов, руководитель Центра «Европейский диалог» Анатолий Лебедько.

Представителем по делам молодежи и студентов стала активистка «Молодежного блока», член основного состава Координационного Совета Алана Гебремариам, передает «ТАСС».

Ранее стало известно, что Светлана Тихановская начала формировать новое правительство Беларуси.