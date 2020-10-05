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Светлана Тихановская выбрала представителей по реформе Конституции Беларуси

Антон Мельников
5 октября, 2020 17:53
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Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выбрала представителей, которые займутся разработкой реформы белорусской Конституции. Также она назначила своих представителей по делам молодежи и студентов.

«Светлана Тихановская назначила представителей по конституционной реформе и по делам молодежи и студентов. Светлана Тихановская заявила, что поддерживает работу Общественной конституционной комиссии, которая занимается разработкой проекта изменений и дополнений к конституции 1994 года», - сообщается в Telegram-канале экс-кандидата в президенты.

Пресс-служба Тихановской сообщает, что председателем конституционной Комиссии является юрист, председатель Верховного совета Белоруссии 12-го созыва Мечислав Гриб. Координировать работу Комиссии будет депутат Верховного совета 12-го и 13-го созывов, руководитель Центра «Европейский диалог» Анатолий Лебедько.

Представителем по делам молодежи и студентов стала активистка «Молодежного блока», член основного состава Координационного Совета Алана Гебремариам, передает «ТАСС».

Ранее стало известно, что Светлана Тихановская начала формировать новое правительство Беларуси.

темы
оппозиция
Беларусь
Конституция
Светлана Тихановская
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