Светлана Тихановская начала формировать новое правительство Беларуси

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Оппозиционерка, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила о формировании «теневого правительства». В ее заявлении говорится, что «режим Александра Лукашенко не справляется со своими задачами», а оппозиция не может «бездействовать».

Представителем по правам человека назначен Гарри Погоняйло - известный белорусский юрист и правозащитник. Представителем по экономическим реформам выбран Алесь Алехнович - вице-президент Аналитического центра CASE-Belarus.

Тихановская заявила: «Мы не можем бездействовать и наблюдать, как страна все больше погружается в кризис. Поэтому, чтобы обеспечить проведение новых выборов, я продолжаю свою работу по объединению всех демократических сил белорусского общества».

Пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина пояснила «Интерфаксу», что речь идет о формировании команды Тихановской. На вопрос войдут ли в нее члены Координационного совета оппозиции, она ответила: «Мы работаем вместе с КС (Координационным советом). Согласованно. Для единой цели».

Ранее Тихановская поддержала народную инаугурацию.