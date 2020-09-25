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Светлана Тихановская поддержала народную инаугурацию и поблагодарила за доверие

Лилия Караева
25 сентября, 2020 16:48
1 мин
Светлана Тихановская
Facebook.com/svetlanatihanovskaya2020/

Оппозиционерка Светлана Тихановская, баллотировавшаяся на пост президента Беларуси, поддержала граждан, которые планируют 27 сентября провести народную инаугурацию. Она поблагодарила их за доверие.

По мнению Тихановской, «инаугурация - это праздник» и он «не должен заканчиваться арестами, разгонами и насилием». Она полагает, что вместе с гражданами, недовольными режимом президента Александра Лукашенко, можно добиться новых честных выборов и законной инаугурации, говорится в Telegram-канале «Пул Первой».

«Мы с вами прикладываем все возможные усилия, чтобы настоящая инаугурация избранного народом президента в будущем все же состоялась, и на нее были приглашены все», - отреагировала оппозиционерка на инициативу.

23 сентября Лукашенко провел инаугурацию, не сообщив заранее дату мероприятия. Оппозиция заявила, что тайная инаугурация прекращает его полномочия, и призвала власть к диалогу.

темы
Беларусь
Светлана Тихановская
инаугурация
1 мин