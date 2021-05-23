Светлана Тихановская требует исключить Беларусь из Международной организации гражданской авиации

Политика

Светлана Тихановская, бывшая кандидат в президенты Беларуси, прокомментировала задержание основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.

«Никто, пролетающий над Беларусью, теперь не может чувствовать себя в безопасности», - заявила она в соцсети.

Тихановская потребовала исключить страну из ICAO - Международной организации гражданской авиации и провести расследования.

Ранее сообщалось, что основателя признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича задержали на экстренно севшем в Минске самолёте, пишет «Московский комсомолец».