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Политика
Светлана Тихановская требует исключить Беларусь из Международной организации гражданской авиации
23 мая, 2021 16:17
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Виктор Лисицын/Global Look Press
Светлана Тихановская, бывшая кандидат в президенты Беларуси, прокомментировала задержание основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.
«Никто, пролетающий над Беларусью, теперь не может чувствовать себя в безопасности», - заявила она в соцсети.
Тихановская потребовала исключить страну из ICAO - Международной организации гражданской авиации и провести расследования.
Ранее сообщалось, что основателя признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича задержали на экстренно севшем в Минске самолёте, пишет «Московский комсомолец».
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