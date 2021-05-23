Основателя NEXTA «посадили» в аэропорту Минска. Ему грозит смертная казнь

Политика

МВД Беларуси подтвердило задержание основателя telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. На территории республики ему грозит смертная казнь.

Летевший из Афин в Вильнус самолет авиакомпании Ryanair с Протасевичем на борту был экстренно посажен в Минске, после сообщения о минировании. Несмотря на то, что минирование не подтвердилось, в аэропорт были стянуты силовики и МЧС.

Для дальнейшего сопровождения борта к границам Литвы, в небо был поднят истребитель, передает telegram-канал «Подъем».

Напомним, бывший главный редактор telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был внесен белорусским КГБ в список террористов.

UPD: В издании TUT.BY опровергли информацию о том, что Протасевичу грозит смертная казнь. По данным СМИ по статьям Протасевича максимальный срок заключения составляет 15 лет.