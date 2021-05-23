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Основателя NEXTA «посадили» в аэропорту Минска. Ему грозит смертная казнь

Кирилл Савушкин
23 мая, 2021 15:03
1 мин
Кирилл Савушкин
23 мая, 2021 15:03
1 мин
Henadz Zhinkov/XinHua/Globallookpress
Henadz Zhinkov/XinHua/Globallookpress

МВД Беларуси подтвердило задержание основателя telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. На территории республики ему грозит смертная казнь.

Летевший из Афин в Вильнус самолет авиакомпании Ryanair с Протасевичем на борту был экстренно посажен в Минске, после сообщения о минировании. Несмотря на то, что минирование не подтвердилось, в аэропорт были стянуты силовики и МЧС.

Для дальнейшего сопровождения борта к границам Литвы, в небо был поднят истребитель, передает telegram-канал «Подъем».

Напомним, бывший главный редактор telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был внесен белорусским КГБ в список террористов.

UPD: В издании TUT.BY опровергли информацию о том, что Протасевичу грозит смертная казнь. По данным СМИ по статьям Протасевича максимальный срок заключения составляет 15 лет.

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NEXTA
Задержание
Роман Протасевич
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