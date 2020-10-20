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Светлана Тихановская считает дни: она обратилась к белорусским силовикам

Дмитрий Байков
20 октября, 2020 15:02
2 мин
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Facebook.com/svetlanatihanovskaya2020

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к сотрудникам силовых структур. Она напомнила о выдвинутом «народный ультиматуме» белорусскому лидеру Александру Лукашенко.

По словам Тихановской, сотрудникам силовых структур не нужно выполнять распоряжения начальства. Тем более, что «скоро приказы будут звучать от новой, демократической власти. Это неизбежно».

Тихановская напомнила, что до «народного ультиматума осталось 5 дней и заявила, что это шанс встать на сторону белорусов, пишет «РИА Новости».

Ранее в своем телеграм-канале Тихановская написала, что Лукашенко должен объявить о своем уходе с поста президента. Также он должен остановить жесткое реагирование правоохранителей на протесты и освободить всех политзаключенных. Экс-кандидат в президенты назвала эти условия «народным ультиматумом».

На выполнение всех требований Тихановская дала срок до 25 октября. В противном случае, она пригрозила повторением протестов и забастовок.

темы
общество
политика
Беларусь
обращение
Светлана Тихановская
силовики
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