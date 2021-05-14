Свердловский чиновник назвал казанского стрелка волонтером штаба Навального

Политика

Свердловский вице-губернатор Павел Креков убежден, что Ильназ Галявиев, расстрелявший учеников и педагогов в казанской школе, был волонтером штаба Навального. Откуда у него такие сведения, чиновник уточнять не стал.

«Кстати говоря, товарищ, который расстрелял учеников и учителей в казанской школе, был волонтёром в штабе Навального. Так сказать, определенные притягательные вещи он там для себя обнаружил», – сказал Креков.

Таким образом он обратил внимание городского Управления образования на то, что с большей частью информации об обучающихся можно ознакомиться на страницах подростков и детей в социальных сетях. Он призвал не спускать глаз со школьников в интернете, передает «Новый Качканар».

При этом в штабе Навального уже прокомментировали заявление замгубернатора. По словам экс-сотрудника организации, Галявиев никогда в штабе не состоял, «непонятно, зачем чиновники из Свердловской области вообще распространяют такое вранье», передают «Открытые медиа».

Ранее эксперт назвал истинную причину случившейся в Казани бойни.