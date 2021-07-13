Судьям ЕСПЧ предложили отправиться в отставку. Они приняли противоречащее законам РФ решение
Судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), которые вынесли решение о нарушении прав человека со стороны России и потребовали узаконить однополые браки, показали свою некомпетентность. В связи с этим, им стоит покинуть свои посты. Такое мнение в ответ на решение ЕСПЧ выразил спикер государственной думы РФ Вячеслав Володин.
Он пояснил, что когда судьи выносят то или иное решение, они «должны знать национальное законодательство страны, на которое оно распространяется». По его словам, руководствоваться судьи должны именно национальным законодательством, «если оно приоритетно».
Заключив, что Россия нарушила права человека, судьи ЕСПЧ «показали отсутствие квалификации», считает спикер ГД. Он убежден, что они приняли «неправовое решение», которое противоречит национальному законодательству.
«Правильно было бы им в связи с этим подать в отставку», - заявил Володин.
Спикер Госдумы также напомнил, что, согласно Конституции РФ, Россия вправе не исполнять решения по международным договорам, которые противоречат самой Конституции.
Ранее ЕСПЧ рассмотрел три жалобы от однополых пар из России, которым отказали в официальном оформлении брака. Суд постановил, что их права были нарушены и призвал российские власти легализовать однополые союзы. В Кремле на это предложение ответили категорически.