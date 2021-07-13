«Нельзя!»: Кремль дал однозначный ответ на требования Европы
Россия не будет проводить официальную регистрацию однополых браков, как того потребовал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Подобные брака запрещены Конституцией РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«По нашей конституции - нельзя!» – заявил он.
Ранее стало известно, что ЕСПЧ рассмотрел несколько обращений от однополых пар, которым отказали в регистрации брака в России. Европейский орган пришёл к выводу, что своим отказом власти РФ нарушили Европейскую конвенцию о правах человека. ЕСПЧ призвал Россию разрешить трем однополым парам заключить официальный брак, напоминает «ТАСС».
На требования ЕСПЧ также отреагировали в Госдуме. Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей предположила, что вскоре в Европе будут регистрировать браки с котами.