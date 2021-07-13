«С котами или ещё с кем-нибудь»: в Госдуме категорически отвергли требование европейского органа
Однополые браки никогда не будут узаконены в России, несмотря на требования Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Так на требования европейского органа ответила глава комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва. Свой комментарий она дала изданию «Подъём».
Ранее ЕСПЧ потребовал от России начать официально регистрировать однополые браки.
«Им надо — пусть они у себя хоть с кем узаконивают отношения», — заявила Плетнёва. - Может, скоро с котами или ещё с кем-нибудь будет».
Она подчеркнула, что в России «ещё всё-таки не всё потеряно», поэтому официальных регистраций однополых браков в стране не будет, передаёт «Подъём».
Ранее стало известно, что ЕСПЧ рассмотрел жалобы от нескольких российских однополых пар. Они пытались вступить в брак, но получили отказы в загсах. Российские суды при рассмотрении дел также встали на сторону загсов. Европейский орган пришел к выводу, что отказ регистрировать однополые браки нарушает Европейскую конвенцию по правам человека и призвал российскую сторону допустить регистрацию однополых отношений.