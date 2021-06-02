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Политика
Суд согласился с мнением покровской колонии — Алексей Навальный может совершить побег
2 июня, 2021 15:35
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Zamir Usmanov/Global Look Press
Российский оппозиционер Алексей Навальный, приговорённый к 3,5 годам заключения в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области, не смог убедить судью в том, что он не собирается совершать побег.
Сегодня стало известно о том, что Петушинский районный суд отказал политику в удовлетворении его иска к ИК №2. Все дело в том, что его поставили на профучет как склонного к побегу, с чем Навальный не был согласен, но суд остался на стороне тюрьмы.
Кроме того, суд признал, что в колонии не нарушается право Навального на непрерывный восьмичасовой сон, передаёт ТАСС.
Ранее стало известно, что против Навального возбудили ещё одного уголовное дело — третье по счёту.
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