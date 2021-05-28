Суд решил не наказывать актрису Яну Троянову за «связь» с Алексеем Навальным и «дворцом Путина»

Политика

Российской актрисе театра и кино Яне Трояновой удалось убедить суд в Москве в том, что она не имеет никакого отношения к прошедшим в стране акциям в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

В апреле текущего года в отношении актрисы был составлен протокол об административном правонарушении. Правоохранители изучили Instagram-аккаунт Трояновой и пришли к мнению, что она является организатором митинга, прошедшего 23 января в ряде городов страны.

«Но один ролик был записан летом 2020 г. на пикете в защиту Навального и летом я никак не могла агитировать выходить на митинг в январе 2021 г., второй ролик я записывала, находясь в Африке и выражала свое мнение по поводу фильма про дворец Путина», — объяснилась артистка.

Ее могли наказать арестом на 30 суток, либо штрафом, либо обязательными работами. Однако суд прислушался к доводам Трояновой и ее адвоката, в связи с чем было принято решение прекратить производству по делу, написала актриса в Facebook.

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