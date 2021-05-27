Манижа подаст в суд после появления информации о «покровительстве» певицы со стороны Кремля

Культура

Представлявшая Россию на конкурсе «Евровидение-2021» певица Манижа подаст в суд. Ответчиком станет главный редактор издания, писавшего о «покровительстве» певицы со стороны Кремля.

Исполнительница обратится в суд с иском о защите чести и достоинства. Поводом стала публикация главного редактора издания Wonderzine Юлии Таратуты.

Журналистка со ссылкой на Telegram-канал «Инфобомба» и издание «Ленправда» писала, что поездку Манижи на международный песенный конкурс лоббировали друг президента России Юрий Ковальчук и замглавы администрации главы государства Сергей Кириенко. «Поддержка» Кремля якобы связана с инвестициями в Сангтудинскую ГЭС в Таджикистане.

Манижа заявила, что у нее есть доказательства, опровергающие опубликованную информацию.

Напомним, певица выступила на «Евровидении» с песней «Russian Woman». Она заняла 9-е место, набрав 204 балла. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов назвал певицу «позором России».