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Манижа подаст в суд после появления информации о «покровительстве» певицы со стороны Кремля

Лилия Караева
27 мая, 2021 10:59
2 мин
Лилия Караева
27 мая, 2021 10:59
2 мин
Манижа
Soeren Stache/dpa/globallookpress

Представлявшая Россию на конкурсе «Евровидение-2021» певица Манижа подаст в суд. Ответчиком станет главный редактор издания, писавшего о «покровительстве» певицы со стороны Кремля.

Исполнительница обратится в суд с иском о защите чести и достоинства. Поводом стала публикация главного редактора издания Wonderzine Юлии Таратуты.

Журналистка со ссылкой на Telegram-канал «Инфобомба» и издание «Ленправда» писала, что поездку Манижи на международный песенный конкурс лоббировали друг президента России Юрий Ковальчук и замглавы администрации главы государства Сергей Кириенко. «Поддержка» Кремля якобы связана с инвестициями в Сангтудинскую ГЭС в Таджикистане.

Манижа заявила, что у нее есть доказательства, опровергающие опубликованную информацию.

Напомним, певица выступила на «Евровидении» с песней «Russian Woman». Она заняла 9-е место, набрав 204 балла. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов назвал певицу «позором России».

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Manizha
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