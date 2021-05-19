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Российская финалистка «Евровидения» Манижа названа «позором России»

Антон Мельников
19 мая, 2021 21:24
1 мин
Антон Мельников
19 мая, 2021 21:24
1 мин
Youtube / Eurovision Song Contest
Youtube / Eurovision Song Contest

Выступление российской певицы Манижы на европейском конкурсе «Евровидение» показало миру, что в России «тоже есть фрики». Об этом заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов, который остался недоволен представлением певицы.

По мнению депутата, называть конкурсантку «русской певицей» нельзя, поэтому радоваться её прохождению в финал «Евровидения» не стоит.

«Да ее выставят в качестве пугала и позора России, чтобы люди могли насмехаться над нашей страной, чтобы показать всему миру, что в России тоже есть фрики», — приводит его слова Lenta.ru.

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ТЕГИ
Евровидение
Виталий Милонов
Manizha
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