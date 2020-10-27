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Студентов белорусских вузов начнут отчислять за участие в акциях протеста

Марьям Ибрагимова
27 октября, 2020 17:01
1 мин
Фото: pbs.twimg.com
Фото: pbs.twimg.com

Белорусским студентам пригрозили отчислением из вузов за участие в протестных митингах. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на БелТа.

По словам президента страны Александра Лукашенко, обучающиеся, нарушающие закон, должны быть наказаны по всей строгости. Одних необходимо отправить в армию, а других – просто на улицу, считает лидер государства. В любом случае, всех участвующих в несанкционированных акциях студентов вузов ждет отчисление.

«Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза», — цитирует Лукашенко «360».

Ранее президент Беларуси заявил, что против республики развернута террористическая война по многим направлениям. По его словам, участники акций протеста пересекли «красную черту».

темы
Беларусь
протесты
Лукашенко
студенты
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