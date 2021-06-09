«Стреляют по Хованскому, а метят в ЛДПР»: в партии назвали истинную причину задержания блогера
В Либерально-демократической партии России прокомментировали задержание скандального блогера Юрия Хованского, которого всего несколько месяцев назад лишили удостоверения помощника депутата Госдумы Василия Власова.
Представители партии отмечают, что силовикам пришло в голову вломиться в дом блогера всего за три месяца до выборов в Госдуму, учитывая тот факт, что Хованский уже в 2014-м году объяснялся перед полицейскими за песню десятилетней давности и приносил публичные извинения.
«Однако почему-то именно сейчас, накануне выборов его задержали силами спецназа, предъявили демонстративно жесткие обвинения, сопроводив это массой публикаций в СМИ. Выводы напрашиваются сами собой: стреляют по Хованскому, а метят в ЛДПР», — заключили в Telegram-канале Фракция ЛДПР в ГД.
Ранее сообщалось о том, что Хованский признал вину в оправдании терроризма.