Странные плакаты для президента России

19 декабря в Москве Владимир Путин провел пресс-конференцию с журналистами России, во время которой он мог выбирать издания страны для вопросов по интересным плакатам и коллажам. Журналисты подошли к этой детали диалога весьма по-разному.

Ранее всем аккредитованным журналистам разослали просьбу не использовать плакаты размером, превышающем формат А3 (297 мм×420 мм), так как листы большого размера мешают работе фотографов и операторов.