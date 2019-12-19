Странные плакаты для президента России
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Фото: Елена Горбачева / Русская планета

Фото: Елена Горбачева / Русская планета

Владимир Путин на конференции рассматривал забавные коллажи

19 декабря в Москве Владимир Путин провел пресс-конференцию с журналистами России, во время которой он мог выбирать издания страны для вопросов по интересным плакатам и коллажам. Журналисты подошли к этой детали диалога весьма по-разному.

Ранее всем аккредитованным журналистам разослали просьбу не использовать плакаты размером, превышающем формат А3 (297 мм×420 мм), так как листы большого размера мешают работе фотографов и операторов. 

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