Странные плакаты для президента России
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Владимир Путин на конференции рассматривал забавные коллажи
19 декабря в Москве Владимир Путин провел пресс-конференцию с журналистами России, во время которой он мог выбирать издания страны для вопросов по интересным плакатам и коллажам. Журналисты подошли к этой детали диалога весьма по-разному.
Ранее всем аккредитованным журналистам разослали просьбу не использовать плакаты размером, превышающем формат А3 (297 мм×420 мм), так как листы большого размера мешают работе фотографов и операторов.
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