Странное поведение Турции в отношении Лукашенко получило своё объяснение. Замешана третья сторона

Политика

Турция не допустила резких высказываний в адрес Беларуси по инциденту с самолётом Ryanair от лица НАТО, поскольку имеет планы на сотрудничество с Россией. Такое объяснение поведению Анкары дали эксперты Reuters.

Ранее стало известно, что страны НАТО, под давлением Турции, смягчили текст своего заявления по ситуации с принудительной посадкой борта Ryanair и задержанию одного из пассажиров.

По словам источников Reuters, Анкара, вероятно, предприняла усилия для смягчения реакции НАТО ради сохранения отношений с России, которая приходится Беларуси ближайшим союзником. Кроме того, Турция может быть заинтересована в сохранении прямого авиасообщения с Минском, куда летает Turkish Airlines. Также допускается, что турецкая сторона рассчитывает на летний турпоток из России, который ожидается после пандемии коронавируса.

Официальный представитель НАТО отвечать на запрос агентства о смягчении заявления по сути отказался. Он заявил, что документ прошёл согласование со всеми странами-членами альянса, а вдаваться в подробности он не будет, поскольку обсуждение заявление среди членов носит «конфиденциальный характер».

Между тем, другой источник Reuters отметил, что поведение Турции расстроило некоторых членов альянса. В частности, это коснулось Латвии, Польши и Литвы. Именно эти страны первоначально настаивали на жестких формулировках в отношении инцидента с Ryanair.

«Для НАТО было важно отреагировать (на инцидент – прим.), и непонятно, почему Анкара должна была захотеть защищать (президента Беларуси Александра – прим.) Лукашенко», - приводит комментарий собеседника Reuters.

Подробнее о ситуации с заявлением НАТО в отношении Беларуси читайте в нашем материале.