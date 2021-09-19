Странное поведение Байдена получило своё объяснение - готовится «заморозка»
Ряд американских политиков удивились отсутствию реакции со стороны президента США Джо Байдена на то, что власти РФ вынудили удалить приложение «Навальный» из магазинов приложений Apple и Google. Существует теория, которая может объяснить такое поведение американского лидера. Об этом рассказал политолог из ШСА, экс-посол Штатов в России Майкл Макфол.
«В моем окружении распространяется теория, что администрация Байдена не критикует Путина / Google / Apple за новые меры цензуры, потому что администрация Байдена хочет заморозить отношения с Россией и не хочет раскачивать лодку в отношениях с компаниями [Apple и Google]», - рассказал экс-дипломат.
Сам Макфол выразил надежду на то, что эта теория не подтвердится, передаёт Znak.com.
Ранее стало известно, что американские корпорации согласились удалить связанное с оппозиционером Алексеем Навальным приложение. На решение повлияли угрозы.