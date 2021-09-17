Власти РФ угрозами заставили Google выполнить свои требования
Американская IT-корпорация Google дала согласие на исполнение требований властей РФ, приложение «Навальный» будет удалено из магазина приложений Google Play. Компания пошла на это после угроз в адрес своих сотрудников. На них пообещали завести уголовные дела. Об этом сообщили источники изданий The New York Times и Bloomberg.
По словам источников, компании Google были озвучены конкретные имена и фамилии её сотрудников, работающих на территории РФ. Именно эти лица могли стать целью уголовных дел.
В сентябре Роскомнадзор обратился к Apple и Google с требованием удалить из их магазинов приложение «Навальный». В нём была страница «Умного голосования». Кроме того, иностранные компании обязали удалить ссылки на «Умное голосование» из поисковой выдачи, напоминает Znak.com.