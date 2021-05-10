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Политика

Страны ЕС не решились накалять отношения с Россией

Антон Мельников
10 мая, 2021 22:22
2 мин
Антон Мельников
10 мая, 2021 22:22
2 мин
MFA Russia/via Globallookpress.com
MFA Russia/via Globallookpress.com

Евросоюз выражает поддержку Болгарии и Чехии, у которых возник конфликт с Россией. При этом страны-члены ЕС не хотят дальнейшего роста напряженности в российско-европейских отношениях. Об этом заявил по итогам заседания Совета Евросоюза по иностранным делам заявил верховный представитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Мы подтвердили нашу сильную поддержку Чехии и Болгарии, но все страны согласны с тем, что не нужно продолжать эскалацию напряженности с Россией», — заявил Боррель.

Он отметил, что со стороны Москвы в отношении ЕС по-прежнему наблюдается «модель негативных действий» и ситуация по отношениям с российской стороной будет вынесена на обсуждение на саммите Европейского совета, который пройдет 25 мая, передает «РБК».

Заявление Боррреля стало ответом на предложение чешского премьер-министра Андрея Бабиша, который ранее предложил каждой из 27 стран-членов ЕС выслать «хотя бы» по одному дипломату РФ и тем самым продемонстрировать солидарность с республикой в деле о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице.

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ЕС
Чехия
Россия
Болгария
Жозеп Боррель
Врбетице
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