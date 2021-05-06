«Вам этого мало?»: Премьер выславшей россиян страны возмутился списком недружественных государств

Политика

В настоящее время российско-чешские отношения находятся состоянии напряженного кризиса и эту атмосферу необходимо разрядить. Особенно это важно на фоне того, что Россия может включить Чехию в список недружественных государств. Об этом в ходе общения с депутатами нижней палаты чешского парламента заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.

«Я думаю, что нам нужно успокоить эту разогретую эмоциями напряженную атмосферу (в отношениях с РФ – прим.)», - сообщил он парламентариям.

Премьер напомнил, что республика может попасть в список недружественных России государств, который сейчас находится в процессе формирования.

«Не знаю, вам этого мало?«, - обратился премьер к депутатам говоря о потенциальном включении в список.

Бабиш подчеркнул, что сейчас дипломатические отношения с российской стороной «находятся в кризисе», передаёт РИА «Новости».