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Политика

«Вам этого мало?»: Премьер выславшей россиян страны возмутился списком недружественных государств

Антон Мельников
6 мая, 2021 18:36
1 мин
Антон Мельников
6 мая, 2021 18:36
1 мин
Russian Look/Globallookpress.com
Russian Look/Globallookpress.com

В настоящее время российско-чешские отношения находятся состоянии напряженного кризиса и эту атмосферу необходимо разрядить. Особенно это важно на фоне того, что Россия может включить Чехию в список недружественных государств. Об этом в ходе общения с депутатами нижней палаты чешского парламента заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.

«Я думаю, что нам нужно успокоить эту разогретую эмоциями напряженную атмосферу (в отношениях с РФ – прим.)», - сообщил он парламентариям.

Премьер напомнил, что республика может попасть в список недружественных России государств, который сейчас находится в процессе формирования.

«Не знаю, вам этого мало?«, - обратился премьер к депутатам говоря о потенциальном включении в список.

Бабиш подчеркнул, что сейчас дипломатические отношения с российской стороной «находятся в кризисе», передаёт РИА «Новости».

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