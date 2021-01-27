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Политика

Страны G7 призвали российские власти освободить Алексея Навального

Артем Денисов
27 января, 2021 01:31
1 мин
Артем Денисов
27 января, 2021 01:31
1 мин
Навальный
Русская планета

Главы МИД стран G7 призвали российские власти освободить оппозиционера Алексея Навального.

«Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США, а также высокий представитель ЕС, едины в осуждении политически мотивированного ареста и задержания Алексея Навального», - говорится в заявлении G7.

Также главы МИД выразили обеспокоенность задержанием тысяч «мирных демонстрантов и журналистов» и призвали Москву освободить тех, кто был произвольно задержан «за реализацию своего права на мирные собрания 23 января», сообщает РИА «Новости».

Тем временем, штаб Алексея Навального объявил место проведения следующей протестной акции. 31 января протестующие будут собираться на Лубянке в 12:00. Митингующие пройдут «мирным шествием» по Москве и потребуют освободить Алексея Навального.

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ТЕГИ
политика
Навальный
G7
1 мин
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