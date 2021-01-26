Сторонники Алексея Навального объявили место проведения следующей акции

Политика

Штаб оппозиционного политика Алексея Навального объявил место проведения следующей протестной акции. 31 января протестующие будут собираться на Лубянке. Об этом сторонники навального сообщили в соцсети Twitter.

Время сбора назначено на 12:00. Штаб сообщил, что митингующие пройдут «мирным шествием» по Москве и потребуют освободить Алексея Навального.

Znak.com напоминает, что акция не согласована с властями.