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Политика
Сторонники Алексея Навального объявили место проведения следующей акции
26 января, 2021 19:21
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Pixabay
Штаб оппозиционного политика Алексея Навального объявил место проведения следующей протестной акции. 31 января протестующие будут собираться на Лубянке. Об этом сторонники навального сообщили в соцсети Twitter.
Время сбора назначено на 12:00. Штаб сообщил, что митингующие пройдут «мирным шествием» по Москве и потребуют освободить Алексея Навального.
Znak.com напоминает, что акция не согласована с властями.
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