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Сторонники Алексея Навального объявили место проведения следующей акции

Антон Мельников
26 января, 2021 19:21
1 мин
Антон Мельников
26 января, 2021 19:21
1 мин
Pixabay
Pixabay

Штаб оппозиционного политика Алексея Навального объявил место проведения следующей протестной акции. 31 января протестующие будут собираться на Лубянке. Об этом сторонники навального сообщили в соцсети Twitter.

Время сбора назначено на 12:00. Штаб сообщил, что митингующие пройдут «мирным шествием» по Москве и потребуют освободить Алексея Навального.

Znak.com напоминает, что акция не согласована с властями.

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Алексей Навальный
протесты
Лубянка
1 мин
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