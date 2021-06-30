Страна-союзник Тихановской увеличила поддержку белорусов в 4 раза. Оппозиционерке мало
Белорусская оппозиционерка, экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская поговорила по телефону с министром иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде. Она призвала страну ввести новые санкции и создать международный трибунал по преступлениям режима президента Беларуси Александра Лукашенко.
Об этом сообщается в Telegram-канале Тихановской. Бывшая соперница Лукашенко на выборах президента попросила норвежскую сторону присоединиться к четвертому пакету санкций Евросоюза.
Она обратила внимание на калийную отрасль - в этой сфере режим попытается обходить ограничения, заметила политик. Тихановская попросила «одного из главных союзников» увеличить помощь белорусскому народу.
На это норвежский министр заявила, что увеличила поддержку гражданского общества в 4 раза.
Ранее стало известно о подготовке Евросоюзом пятого пакета санкций. Он будет введен в начале июля.